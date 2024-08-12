2024-08-12 06:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا، في حين أعلنت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل. من جانبه، أعلن حزب […]

ظهرت المقالة إسرائيل تسهر على “صليات من الكاتيوشا” اللبنانية أولاً على ايشان.