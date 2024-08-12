آرسنال يفسح المجال أمام ليفربول لضم بطل اليورو

2024-08-12 07:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، عن حقيقة اهتمام آرسنال، بالتعاقد مع الدولي الإسباني مارتن زوبيميندي، نجم وسط ريال سوسيداد.وارتبط اسم زوبيميندي بالانتقال لصفوف آرسنال وليفربول في الآونة الأخيرة، خاصة بعد انسحاب برشلونة من سباق ضمه.ومع ذلك، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن آرسنال لم يتواصل مع ريال سوسيداد، من أجل التفاوض على ضم زوبيمندي هذا الصيف.وأوضحت الصحيفة، أن آرسنال وجه تركيزه على زميل زوبيميندي ميكيل ميرينو، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.وبناء عليه، ترك آرسنال لليفربول، فرصة الحصول على خدمة زوبيميندي، هذا الصيف.وأشارت إلى أن العديد من الأندية حاولت ضم زوبيمندي في العامين الماضيين، ومن بينها برشلونة، بايرن ميونخ، آرسنال، لكن اللاعب فضل البقاء مع سوسيداد.وأكدت الصحيفة أن آرسنال لم يتفاوض أبدًا بشأن ضم زوبيمندي هذا الصيف.