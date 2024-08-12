تخص النازحين.. توجه حكومي لشمول هذه الفئات برواتب الرعاية الاجتماعية

2024-08-12 08:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين ء، عن إحصائية جديدة بأعداد النازحين المتبقين في المخيمات، فيما أكدت وجود توجه لشمول النساء وكبار السن برواتب الرعاية الاجتماعية. وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، إن عدد العوائل النازحة المتبقية في المخيمات يبلغ 24 ألفاً غالبيتهم من قضاء سنجار في نينوى ويتواجدون في 15 مخيما في دهوك و6 مخيمات في أربيل. وأضاف، أن الفترة الأخيرة شهدت عودة 450 عائلة نازحة إلى ديارها بتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه يتم توزيع منحة الأربعة ملايين دينار للعوائل العائدة وكذلك تجهيزها بالأثاث والكهربائيات والسلع المعمرة فضلاً عن الحصة التموينية. وتابع أن لدينا تنسيقا مع وزارة العمل لشمول بعض المستحقين من العوائل العائدة كالنساء وكبار السن برواتب الرعاية الاجتماعية، وتدريب البقية على الأعمال والمهن لتشغيلهم. ولفت إلى أن الوزارة اقترحت بناء دور واطئة الكلفة للعائدين ممن تهدمت منازلهم لتشجيعهم على العودة والاستقرار وتنسق حالياً مع المحافظات لتحقيق هذا الأمر.