اليوم.. منتخبنا الشبابي يخوض ثاني ودياته أمام ضيفه اليمني

2024-08-12 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، ثاني بروفة تجريبية له أمام ضيفه اليمني، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة، وستكون المواجهة التي ستقام في المدينة الرياضية بالبصرة، مغلقة إعلامياً وجماهيرياً بحسب الاتفاق بين الطرفين.

ويأمل الجهاز الفني لفريقنا الشبابي إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتواجدين حاليا في القائمة، من أجل الوقوف بشكل دقيق على الجاهزية البدنية والفنية ورفع عامل التنافس قبيل خوض المباريات الرسمية.

وانتهى اللقاء الودي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما سبق أن واجه منتخبنا نظيره البحريني في مباراتين تجريبيتين، أسفرت الأولى عن تفوقنا بثلاثية نظيفة، بينما انتهت الثانية بالتعادل(1 – 1).

وأمام ليوثنا محطة إعدادية في الصين ستكون خاتمة المنهاج التحضيري، تلبية للدعوة الموجهة من قبل الاتحاد الصيني، وتتضمن إقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين، أثناء فترة " فيفا داي" وتحديدا في يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا تحت 20 عاماً، المزمع انطلاقها للمدة من 21 ولغاية 29 أيلول، إذ يتنافس فريقنا ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الفلبين وبروناي وتايلاند صاحبة الضيافة.