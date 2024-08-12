الذهب يفتتح تعاملات اليوم على استقرار بانتظار بيانات التضخم

2024-08-12 09:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أيلول.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 0453 بتوقيت بغداد، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.20 دولار، فيما استقر البلاديوم دون تغيير تقريبا عند 905.00 دولار.





المصدر: وكالات