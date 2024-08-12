النفط يحافظ على مكاسبه بدفع التوترات الجيوسياسية

2024-08-12 09:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 3% نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 79.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 3021 بتوقيت بغداد، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

وأدت احتمالات تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد أن تعهدت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في عملية في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير بحزب الله فؤاد شكر في غارة في بيروت.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعا أكثر من 3.5 بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من أربعة بالمئة بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات