2024-08-12 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عرضًا مفاجئًا للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقد حاول وفد من صندوق الاستثمار السعودي إقناع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي قبل كأس العالم 2034، التي ستقام في المملكة.

ورغم العرض المغري، أكد فينيسيوس جونيور رفضه للعرض السعودي، مشيرًا إلى رغبته في البقاء مع ريال مدريد لتحقيق طموحه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية كلاعب في الفريق الإسباني. ويشمل عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، والذي يمتد حتى صيف 2027، شرطًا جزائيًا ضخمًا قدره مليار يورو في حال قرر كسر عقده.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور سعيد في العاصمة الإسبانية ويركز على مسيرته مع ريال مدريد، حيث سجل 93 هدفًا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض.