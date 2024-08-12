2024-08-12 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن “مقر الأربعين”، وهو الجهة المعنية بأخبار زيارة الأربعين، أن 500 ألف زائر عبروا حدود البلاد منذ بداية شهر صفر. ووفقا لـ”مقر الأربعين”، فإن حوالي 95 بالمائة من المتقدمين للسفر إلى الأربعين اختاروا الحدود البرية للمغادرة، وكانت حدود مهران هي الأكثر عدداً من المتقدمين. وقد اختار 20% من الزوار حدود […]

ظهرت المقالة 500 ألف زائر إيراني تدفق إلى العراق منذ بداية صفر: 5 بالمئة منهم سافر جواً أولاً على ايشان.