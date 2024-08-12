2024-08-12 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعطى الممثل الأميركي توم كروز لمسة هوليودية على غرار سلسلة أفلامه الشهيرة “المهمة المستحيلة” لحفل ختام أولمبياد باريس، بنزوله على حبل من سطح استاد دو فرانس ليمسك بالعلم الأولمبي الأحد. وهبط توم كروز من سقف ملعب فرنسا في حفل ختام أولمبياد باريس 2024 قبل أن يحمل العلم الأولمبي بعيدا في مراسم درامية لتسليم وتسلم الراية […]

ظهرت المقالة توم كروز يتسلم الراية الأولمبية بلمسة من “المهمة المستحيلة” أولاً على ايشان.