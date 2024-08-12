اليوم.. منتخبنا الشبابي يواجه نظيره اليمني في البصرة

2024-08-12 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ضيفه اليمني بثاني مواجهة تجمعهما في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.

المباراة من المقرر ان تقام على ارض المدينة الرياضية في البصرة بشكل مغلق على وسائل الاعلام والجماهير بحسب الاتفاق بين الطرفين.

ويأمل الجهاز الفني لفريقنا الشبابي إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتواجدين حاليا في القائمة، من أجل الوقوف بشكل دقيق على الجاهزية البدنية والفنية ورفع عامل التنافس قبيل خوض المباريات الرسمية.

وانتهى اللقاء الودي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما سبق أن واجه منتخبنا نظيره البحريني في مباراتين تجريبيتين، أسفرت الأولى عن تفوقنا بثلاثية نظيفة، بينما انتهت الثانية بالتعادل(1 – 1).