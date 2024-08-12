2024-08-12 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، الإطاحة بعصابة للاتجار بالبشر في منطقة الشعب شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "على ضوء معلومات استخبارية وتعاون احد المواطنين، بالأخبار عن وجود عصابة تقوم بالاتجار للاعضاء البشرية وتعاطي المخدرات، ضمن منطقة الشعب".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، وبعد تحليل المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، وبكمين محكم تم القاء القبض على العصابة وبالجرم المشهود".

وأكدت انه "تم احالتهم الى القضاء وفق احكام المادة (18) من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزائهم العادل".