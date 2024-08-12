2024-08-12 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن الأمني مخلد حازم، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، على موقف العراق من التصعيد الأخير خاصة بعد قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

وقال حازم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كل الاحتمالات واردة، والفصائل المسلحة لا تفرق بين قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة الحرير في أربيل، باعتبارها مواقع عسكرية أمريكية".

وأضاف أنه "بعد استهداف قاعدة عين الأسد والذي تسبب بإصابات في صفوف القوات الأمريكية، سيدفع الولايات المتحدة للرد، ولكن هذا الرد قد يتأخر بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأشار حازم إلى أن "الرد الأمريكي سيكون استهدافات شخصية وليست استهدافات مكانية، وقد يتأخر ولكنه حتمي، لآن هذه من المرات القليلة التي تحصل فيها إصابات في صفوف القوات الأمريكية".

وكشفت مصادر مطلعة، يوم السبت (10 آب 2024)، عن بعض خفايا اعتقال المتورطين بقصف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تسببت في اصابة من 5-8 جنود امريكيين قبل أيام.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أوامر مباشرة صدرت فور تعرض قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين اثنين وتم ضبط المركبة التي كانت تحمل صواريخًا لم تنطلق وتم معالجتها من قبل الفرق المختصة، لافتة الى انه" خلال 3 ساعات تم الوصول الى اول الخيوط التي تبين هوية احد المشتبه بهم وخلال اقل من 10 ساعات تم اعتقال 5 اشخاص تبين من خلال التحقيقات بانهم هم من تورطوا بالهجوم".

واضافت ان" 3 خيوط اثمرت عن اعتقالهم منها كاميرا مراقبة ومعلومات الأشخاص، مؤكدة بأن" عملية الاعتقال لم تكن في مواجهات ولم يحاول المهاجمين مغادرة الأنبار للهروب او الاختباء في محافظات اخرى".

واشارت المصادر الى ان" الإعلان عن أسماء المتورطين ودوافعهم وإلى اي جهة ينتمون قرار حصري لبغداد بالوقت الحالي، مبينة ان التقرير النهائي حول التحقيقات تم رفعه الى الجهات ذات العلاقة".

وأكملت المصادر بأن" المعتقلين لم يخفوا قيامهم بالهجوم وكانت لديهم اسبابهم ودوافعهم، مشيرة إلى، ان وقوف امريكا مع اسرائيل في حرب لابادة في غزة ولدت غضبًا شعبيًا كبيرًا وهذا الامر يجب الانتباه له وان اي هجمات قد لاتكون من قبل فصائل مسلحة بل ردة فعل بعيدة عن اي وصف تنظيمي".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس (8 آب 2024)، عن القاء القبض على خمسة من المتورطين بالاعتداء على قاعدة عيّن الأسد الجوية بمحافظة الانبار.

وقالت القيادة في بيان، إنه "الحاقاً بالبيان الذي صدر عن خلية الإعلام الأمني يوم 6 آب 2024، بشأن الاعتداء الذي حصل على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وفي ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من الجهات الأمنية المختصة ووفق المعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة اعلاه، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع الى اقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض اصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة".