ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في بغداد

2024-08-12 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في جانب الكرخ من بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد/ الكرخ رصدت معلومات تفيد بوجود شبكة غير قانونية تقوم بالتحويل المالي خارج العراق عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني".

واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وتحديد أماكن تواجد المتهمين، ومداهمة المكان والقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم (6) وبحوزتهم (500) بطاقة دفع الكتروني يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية".

وتابعت "كما تم ضبط سلاح خفيف (مسدس عدد /2 وبندقية عدد / 2) ومواد أخرى يستخدمونها في تحويل الأموال"، مبينة ان "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، فيما تمت إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".