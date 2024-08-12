2024-08-12 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح وزير الإعمار بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة (بغداد - بسماية).

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الاعمار والإسكان افتتح مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة (بغداد - بسماية)"، مشيرا الى أنه "المشروع اشرفت على تنفيذه دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة".

وأضاف، أنه "تم توسعة الطريق الرئيس بطول (14) كم لممري الذهاب والاياب من (10) م ليصبح (16) م لكلا الجانبين وتأثيثه بالكامل"، مبيناً، انه "تم إنشاء طريقين خدميين على مسار الطريق و (4) جسور فوقانية، وبمجموع اطوال كلية للطريق الرئيس والخدمي بلغ (28) كم".

وأشار الى، أنه "تم انشاء ثلاثة جسور كونكريتية لعبور المشاة، فضلا عن انشاء جسر الرستمية الكونكريتي الذي سبق وان تم افتتاحه امام حركة سير المركبات"، موضحاً، انه "تم اكساء الطريق بالطبقة السطحية النهائية المبلمرة والتخطيط الحراري، وانارة المجسرات، وتثبيت العلامات المرورية والارشادية".