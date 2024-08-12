رئيس الوزراء يوجه بسرعة إكمال مداخل العاصمة ومحاسبة أصحاب العجلات المخالفين للأوزان

2024-08-12 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بسرعة إكمال مداخل العاصمة بغداد ومحاسبة أصحاب العجلات المخالفين للأوزان، فيما أشار الى ان مشروع ماء النهروان مهم وحيوي وانجز بعد تلكؤ دام 12 عاماً.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له بعد افتتاح ثلاثة مشاريع مهمة في العاصمة بغداد عبر دائرة تلفزيونية، وهي مدخل بغداد- ديالى- كركوك، ومشروع ماء النهروان، والمجسرات المشيدة على قناة الجيش، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء بارك إنجاز المشاريع الثلاثة في بغداد"، مؤكداً انه "أنجزنا هذه المشاريع بالعمل وبهمة وروح الفريق الواحد، والمشاريع الثلاثة التي افتتحت اليوم أنجزت بهمة الغيارى من القائمين على العمل".

وأضاف، أنه "مطلوب منا أن نكمل إنجاز باقي المشاريع ومنها فك الاختناقات في بغداد"، مبيناً، انه "منذ اليوم الأول لمباشرة الحكومة أعمالها أكدنا على أهمية مداخل العاصمة".

ووجه رئيس الوزراء، "بالإسراع في إكمال باقي مداخل العاصمة بغداد، ومحاسبة المخالفين للأوزان من أصحاب عجلات الحمل"، لافتا الى انه "نحافظ على الطرق من خلال التقيد بمحطات الوزن ومحاسبة المخالفين".

وتابع، أن "مشروع ماء النهروان مهم وحيوي وكان متلكئاُ منذ 12 عاماً وخضع مرتين إلى الإحالة، واليوم تم إنجازه"، مشيرا الى انه "هدفنا إكمال البنى التحتية لمشروع ماء النهروان بالشكل الذي يليق به ".