لا عقوبات ولا استثناءات.. مجلس ديالى يحدد معايير أكبر موجة تغيير بعد 2003

2024-08-12 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حدد مجلس ديالى محافظة، اليوم الأثنين (12 آب 2024)، معايير أكبر موجة تغير بعد عام 2003، فيما أشار الى ان التغيير سيطال كل من تبوأ منصبًا منذ 4 سنوات وأكثر.

وقال عضو مجلس ديالى فارس مزاحم الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التغيير ضروري من أجل إدامة زخم الارتقاء بملف تقديم الخدمات وتجديد الدماء في مؤسسات الدولة، مؤكدا إن "هذه الخطوة ليست عقابًا لاي طرف بل هي مسار اداري معمول به وتم تحديد سقف 4 سنوات لكل مدير قبل صدور قرار التغيير".

واضاف ان" المجلس عازم على وضع خارطة تغيير ممنهجة ستجري بالتدريج وليس دفعة واحدة وستشمل الدوائر والوحدات الادارية، مشيرا الى أن "التغيير سيطال كل من تبوأ منصبه منذ 4 سنوات فما فوق مع الاشارة الى اعطاء فرصة للبعض في تحسين الاداء".

واشار الجبوري الى انه" لا استثناءات في تطبيق معايير التغيير والمجلس عازم على ان تناط المهام بكفاءات لديها رؤى في تغيير ادارات المؤسسات والوحدات بما يحقق المصلحة العامة، مبينا أن "اليات التغيير ستكون معلنة بعد الانتهاء من مراسيم زيارة الأربعين".