بفارق 19 نقطة.. أسعار الصرف تحافظ على ارتفاعها في الأسواق المحلية

2024-08-12 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، استقرارا على الارتفاع في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 149750 ديناراً مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150,750 دينارًا، بينما بلغ الشراء 148,750 دينارًا لكل 100 دولار".

ولا تزال أسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق 19 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.



