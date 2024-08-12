لدعم الاستقرار الأمني في محافظة الانبار.. زيدان يستقبل نوري

2024-08-12 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، محافظ الانبار محمد نوري، آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين 12/8/2024 محافظ الانبار محمد نوري".

وأضاف ان "الطرفين بحثا آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني في المحافظة".