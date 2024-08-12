2024-08-12 12:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الإثنين، ثلاثة مراكز اقتراع في إقليم كوردستان تمهيداً لإجراء تصويت تجريبي لانتخابات برلمان الإقليم التي من المؤمل اجراؤها 20 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن تجري مفوضية الانتخابات 3 انتخابات تجريبية أخرى حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، يوم الانتخابات البرلمانية الكوردستانية للدورة السادسة.

من جانبه قال مروان محمد رئيس مكتب انتخابات أربيل التابع للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التصويت التجريبي هدفه التمكن من العمل على حل القصور في الاختبار التجريبي لأن الاستعدادات الآن كلها تتجه نحو المرحلة النهائية".

وأضاف، "سنجري ثلاثة تصويتات تجريبية في إقليم كوردستان، كل مكتب على مستوى المحافظة".

ووفقاً للمرسوم الأخير للرئيس نيجيرفان بارزاني، سيتم إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

وحتى الآن، سجل 136 حزباً سياسياً ومرشحاً مستقلاً للانتخابات.