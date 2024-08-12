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خسائر الأسبوع الماضي تعيد لسوق الأسهم اليابانية جاذبيتها

خسائر الأسبوع الماضي تعيد لسوق الأسهم اليابانية جاذبيتها
خسائر الأسبوع الماضي تعيد لسوق الأسهم اليابانية جاذبيتها
2024-08-12 13:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز
خسرت الأسهم اليابانية 1.1 تريليون دولار من حيث القيمة حيث سجلت مستويات قياسية لمدة ثلاثة أيام في أوائل أغسطس. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين ، يعد هذا سببا جديدا لشراء ما كان أحد أفضل الاستثمارات في عام 2024. الأسهم التي عانت من أكبر الخسائر هي تلك التي وصلت إلى أعلى مستوياتها ، مما تسبب في انخفاض الأسعار إلى مستويات أكثر جاذبية. تستمر حملة التقييم ، التي زادت من جاذبية الأسهم اليابانية دوليا ، في النمو بسرعة ، بينما تمت إزالة بعض الفقاعات من السوق ، والتي تبلغ قيمتها الآن 6.1 تريليون دولار. في حين فوجئ التجار برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر الماضي ، رد البنك المركزي بالقول إنه لن يشدد السياسة النقدية بسرعة كبيرة لتجنب المزيد من الاضطرابات في السوق. وقد ساعد ذلك على احتواء الارتفاع المفاجئ في الين ، والذي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لارتفاع سوق الأسهم. للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021

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