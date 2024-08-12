السوداني: العراق بحاجة خبرات الشركات الايطالية بجميع المجالات

2024-08-12 13:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة مهتمة بالانفتاح على التعاون مع الشركات الإيطالية، مشيراً إلى حاجة العراق للخبرات التي تمتلكها إيطاليا في جميع المجالات. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان السوداني استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث ثمن، جهوده خلال مدة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة. وبحث اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، وبما يخدم المصالح المشتركة للعراق وإيطاليا. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بالانفتاح على التعاون مع الشركات الإيطالية، وأنها عملت على تقديم جميع التسهيلات أمام عمل الشركات المختصة، مشيراً إلى حاجة العراق للخبرات التي تمتلكها إيطاليا في جميع المجالات. للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021