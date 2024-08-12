حازم تيموز يوضح موقف نادي الحدود من قرار حظر تسجيل اللاعبين

2024-08-12 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

كشف أمين سر نادي الحدود حازم تيموز، عن سبب الحظر الإداري من قبل الفيفا بعدم تسجيل لاعبي الفريق للموسم الجديد، مؤكداً أن الإدارة تسعى الى حل هذا الإشكال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تيموز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الإدارة خلال الموسم السابق توصلت الى اتفاق مع المحترف السنغالي بابا سال ولكنه لم يجتاز الفحص الطبي مع ذلك قام برفع دعوى قضائية ضد النادي وخلال السبعة أيام المقبلة سيتم التواصل مع اللاعب وحل الموضوع بالتراضي لرفع الحظر المؤقت عن الفريق ".

وأوضح تيموز أن" الحظر المؤقت يختلف عن الحظر الكلي الذي يتضمن إجراءات تعسفية تصب في مصلحة اللاعب ويحجب النادي من تسجيل اللاعبين لفترتين انتقاليتين كما حدث مع نادي الميناء في العام السابق ".