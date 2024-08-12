2024-08-12 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على مجموعة أسئلة تخص تجارة المخدرات وإدمانها، فيما أكد على وجوب مقاطعة التعامل مع مهربيها، وأشار إلى أن الأموال المستحصلة منها سحت يحرم التصرف بها. وأدناه نص الأسئلة وإجابة مكتب السيد السيستاني عليها: بسم الله الرحمن الرحيم مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام […]

ظهرت المقالة السيستاني يفتي بحرمة تجارة وتعاطي المخدرات: حرام بكل أنواعها ومالها سحت ومن يتهاون معها آثم أولاً على ايشان.