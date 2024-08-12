2024-08-12 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أثار حفل ختام الألعاب الأولمبية في باريس، بعض الجدل، على خطى حفل الافتتاح الذي تسبب بهجوم حاد، بسبب العروض “غير اللائقة”. واختتمت فرنسا الألعاب الأولمبية مساء الأحد، في حفل أقيم على استاد سان دونيه في باريس. وهاجم عدد من الجماهير، إصرار فرنسا على استخدام “الكائنات الغريبة” و”الرسائل المشبوهة”، خلال عروضها، التي ابتعدت عن الرياضة، […]

ظهرت المقالة باريس تعزز غضب “العشاء الأخير” بـ”كائن الشر” في حفل ختام الأولمبياد أولاً على ايشان.