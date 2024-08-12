"هذا اليوم" يتصدر المتابعة على مستوى الموسوعات الإخبارية العراقية
حقق موقع "هذا اليوم" نجاحاً بارزاً في شهر يوليو 2024، حيث تصدر ترتيب المواقع الإخبارية العراقية وفقاً للمعطيات العالمية والمحلية. وحسب تصنيف Global Rank:
حل موقع hathalyoum.net في المرتبة #73,898 على مستوى العالم، مقارنة بموقع faceiraq.org الذي جاء في المرتبة #663,431، وموقع nahrain.com في المرتبة #172,919.
وعلى مستوى العراق، جاء hathalyoum.net في المرتبة #281، بينما حل faceiraq.org في المرتبة #3,897، وnahrain.com في المرتبة #778.
في مجال الأخبار والإعلام، حاز hathalyoum.net على المرتبة #5,342، مقارنةً بـfaceiraq.org في المرتبة #27,779 وnahrain.com في المرتبة #10,242.
فيما يخص Traffic & Engagement:
وصل عدد الزيارات العالمية لموقع hathalyoum.net إلى 587,653 زيارة، مقارنة بـ66,514 لموقع faceiraq.org و422,697 لموقع nahrain.com.
من حيث توزيع الأجهزة، كانت نسبة الزيارات عبر الهواتف المحمولة لموقع hathalyoum.net 88.9%، بينما كانت 82.2% لـfaceiraq.org و89.5% لـnahrain.com.
أما من ناحية التفاعل (Engagement):
بلغ متوسط مدة الزيارة لموقع hathalyoum.net حوالي 00:02:10، مع 6.72 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 34.08%.
مقارنة بذلك، كان متوسط مدة الزيارة لـfaceiraq.org حوالي 00:03:47، مع 2.19 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 47.37%.
في حين أن nahrain.com حقق متوسط مدة زيارة قدرها 00:00:24، مع 1.89 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 16.3%.
تؤكد هذه الأرقام على الريادة التي يحققها موقع "هذا اليوم" في الساحة الإعلامية العراقية والعالمية.