"هذا اليوم" يتصدر المتابعة على مستوى الموسوعات الإخبارية العراقية

2024-08-12 14:06:07 - المصدر: هذا اليوم

حقق موقع "هذا اليوم" نجاحاً بارزاً في شهر يوليو 2024، حيث تصدر ترتيب المواقع الإخبارية العراقية وفقاً للمعطيات العالمية والمحلية. وحسب تصنيف Global Rank:

حل موقع hathalyoum.net في المرتبة #73,898 على مستوى العالم، مقارنة بموقع faceiraq.org الذي جاء في المرتبة #663,431، وموقع nahrain.com في المرتبة #172,919.

وعلى مستوى العراق، جاء hathalyoum.net في المرتبة #281، بينما حل faceiraq.org في المرتبة #3,897، وnahrain.com في المرتبة #778.

في مجال الأخبار والإعلام، حاز hathalyoum.net على المرتبة #5,342، مقارنةً بـfaceiraq.org في المرتبة #27,779 وnahrain.com في المرتبة #10,242.

فيما يخص Traffic & Engagement:

وصل عدد الزيارات العالمية لموقع hathalyoum.net إلى 587,653 زيارة، مقارنة بـ66,514 لموقع faceiraq.org و422,697 لموقع nahrain.com.

من حيث توزيع الأجهزة، كانت نسبة الزيارات عبر الهواتف المحمولة لموقع hathalyoum.net 88.9%، بينما كانت 82.2% لـfaceiraq.org و89.5% لـnahrain.com.

أما من ناحية التفاعل (Engagement):

بلغ متوسط مدة الزيارة لموقع hathalyoum.net حوالي 00:02:10، مع 6.72 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 34.08%.

مقارنة بذلك، كان متوسط مدة الزيارة لـfaceiraq.org حوالي 00:03:47، مع 2.19 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 47.37%.

في حين أن nahrain.com حقق متوسط مدة زيارة قدرها 00:00:24، مع 1.89 صفحة لكل زيارة ونسبة ارتداد بلغت 16.3%.

تؤكد هذه الأرقام على الريادة التي يحققها موقع "هذا اليوم" في الساحة الإعلامية العراقية والعالمية.