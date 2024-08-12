الفنان سعد خليفة: اثناء لقائي بالسوداني وجه مستشاريه بمنحي قطعة أرض 200 متر

2024-08-12 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

سعد خليفة: السوداني وجّه بمنحي قطعة أرض ٢٠٠ متر.. لكن!

في لقاء ببرنامج "قضايا البلد"، قال الفنان العراقي سعد خليفة: "قابلتُ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقلتُ له بأنّنا أغلب الفنانين لم يتم إنصافنا من قبل النظام البائد ولا الحالي، لا نملك بيتاً أو شقة أو قطعة أرض، فالتفتَ على مستشاره ووجّه بمنحي قطعة أرض مساحتها ٢٠٠ متر".

ويضيف، "بعد أن خرجنا ووصلنا إلى باب القصر الجمهوري اتصلتُ للاستفسار عن التفاصيل ففصلوا الخط وأغلقوه، وهو مغلق حتّى يومنا هذا".



