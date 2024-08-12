المالكي: أمر سني طارئ اجهض مبادرة الإطار لانهاء أزمة البرلمان

2024-08-12 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق







إعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حرص الإطار التنسيقي على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان ..





المالكي قال في تصريحات صحفية ان المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد أن تستقر برئاسة كاملة





واضاف ان التخندقات لدى القوى السنية بدأت تأخذ منحى آخر ، فيما اشار إلى ان الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمر طارئ حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان بمبادرة الإطار التي نصت على مقايضة رئاسة البرلمان بوزارة



