سجن وغرامة لشاب بتهمة إزعاج فتاة عبر تطبيق "واتساب"

2024-08-12 14:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر









قضت المحكمة الاقتصادية استئناف قنا في مصر بحبس شاب شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وكفالة 1000 جنيه بتهمة "إزعاج فتاة بألفاظ تحرش لفظي عبر تطبيق واتس آب"









وترجع القضية إلى شهر سبتمبر عام 2023 عندما قدمت فتاة تدعى "ن." شكوى إلى وحدة البلاغات بقسم المباحث الجنائية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، تفيد بأن شخصا مجهولا يرسل لها رسائل وفيديوهات بها عبارات تحرش لفظي عبر تطبيق "واتس آب" مما تسبب لها في أضرار نفسية ومادية جسيمة.





وبعد الفحص من قبل مباحث الإنترنت والكشف عن هوية صاحب الرقم تبين أنه من قرية في مركز نقادة غربي محافظة قنا.





وعقب ذلك جرى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية استئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح اقتصادي والتي قضت بحبس المتهم شهرا واحدا وتغريمه بـ 20 ألف جنيه.



