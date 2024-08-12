في يومهم العالمي.. أربيل تقيم جلسة حوارية حول مشاكل الشباب (صور)

2024-08-12 14:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، جلسة حواريةبمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقالرئيس ديوان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، هيمن ميراني، لوكالة شفق نيوز إن"المؤتمر تضمن الحديث عن مشاكل الشباب في كوردستان إضافة إلى خطط حكومة الإقليملحل هذه المشاكل من ناحية توفير فرص العمل للشباب".

منجانبه، أوضح الناشط المدني دانا صباح، لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة الحواريةتضمنت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشباب وأهم ما جرى الحديث عنه هو كيفيةتغيير العقلية التي تجعل الشباب يعتمدون بشكل كبير على التعيين الحكومي وتنميةالقطاع الخاص".

وتضمنتالجلسة عدداً من الفعاليات وآليات حل المشاكل من مختلف الجوانب.