وزيرة الهجرة توقف دعواها ضد حكومة كردستان بملف غلق مخيمات النازحين.. وتكشف السبب

2024-08-12 14:16:02 - المصدر: الفرات نيوز

ترأست وزيرة الهجرة المهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اجتماع اللجنة المشكلة بالأمر الديواني ٢٤٢٦١ في مقر الوزارة، بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية السيد غلام محمد اسحق، ورئيس ممثلية أقليم كردستان الدكتور فارس عيسى والوفد المرافق له من حكومة الإقليم، فضلاً عن حضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.

وناقش المجتمعون، الآليات التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع حكومة الإقليم والأمم المتحدة لضمان عودة آمنة وكريمة للأسر النازحة إلى مناطقهم الأصلية.

السيدة الوزيرة أكدت خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بعودة النازحين وإغلاق هذا الملف بالتعاون مع حكومة الإقليم وأهمية تنفيذه بعد توفير متطلبات العودة الكريمة للنازحين .

وفي بادرة حسن نية، قرر السيدة الوزيرة إيقاف إجراءات الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكومة إقليم كردستان بخصوص تنفيذ قراري مجلس الوزراء الخاص بغلق المخيمات وإعادة النازحين طوعيا، بعد التعاون الذي أبدته حكومة الإقليم بهدف تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى غلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح بشكل كامل.