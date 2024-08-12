2024-08-12 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واصلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي سلسلة الارتفاع في اسواق العملة بالعاصمة بغداد. وسجلت أسعار الدولار استقراراً مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد. أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار. للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021