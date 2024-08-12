لهذا السبب.. مجموعة "لوفتهانزا" للطيران تعلق رحلاتها للعراق

2024-08-12 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” للطيران اليوم الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل وإيران والعراق بما فيها كردستان، فضلاً عن لبنان والأردن، حتى 21 آب. وذكرت الشركة في بيان: سنتجنب الطيران فوق المجال الجوي الإيراني والعراقي خلال هذه الفترة، لأسباب تتعلق بالسلامة. وأضافت: سنمدد تعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان ومدينة أربيل العراقية حتى 21 آب. للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021