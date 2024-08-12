2024-08-12 14:24:03 - المصدر: واع

السليمانية – واع – مؤيد الهاوي

اختتمت، في محافظة السليمانية اختبارات اللاعبات لاختيار المنتخب الوطني للسيدات لكرة الصالات لانتقاء الأفضل منهن للدخول في تجمعات جديدة ومعسكرات تدريبية مرتقبة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة .

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني علي عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلاً باللجنة النسوية شرع باختيار كادر تدريبي برتغالي للإشراف على تشكيل المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات لفئة السيدات الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في تصفيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل ".

وأضاف عباس أن" المنتخب بدأ الاختبارات في بغداد بمشاركة أكثر من ثلاثين لاعبة ولمدة خمسة أيام ومن ثم توجهنا بعدها الى دهوك وتم اختبار 35 لاعبة، بعدها تم التوجه الى محافظة كركوك والذي شهد حضور 15 لاعبة وأخيراً أجرينا اختبارات في السليمانية بتواجد أكثر من 40 لاعبة".

وأوضح عباس " بعد تشكيل المنتخب واختيار التشكيلة الأولية المتألفة من 25 لاعبة، سيقام تجمع آخر لاختيار التشكيلة النهائية التي ستشارك في تصفيات ونهائيات آسيا".

وأشار عباس الى أن" المنتخب العراقي بعد فوزه ببطولة غرب آسيا عام 2022 وقعت عليه الأنظار وأصبح رقماً صعباً تخشاه المنتخبات لذا نسعى الى تشكيل منتخب قوي قادر على المنافسة والصعود لكأس آسيا خصوصا وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب العراق النسوي في تصفيات كأس آسيا والفرصة مواتية للتأهل من خلال المواهب الكبيرة التي يمتلكها المنتخب ".

ولفت عباس الى أن" الجهاز الفني كان متردداً في البداية من ناحية الموافقة على المهمة لأسباب أمنية وكذلك عدم وجود قاعدة للاعبات في العراق، ولكن مع إجراء الاختبارات فوجئ الكادر بالمواهب الموجودة وتعاون الأهالي، الأمر الذي أعطا دافعاً لمواصلة المهمة وبناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاق المقبل".

5pzrPhbCnEo