وزير العمل يؤكد استمرار إطفاء الديون التي بذمة عوائل الشهداء

2024-08-12 14:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



خلال استقباله مايقارب 200 مواطنا..

وزير العمل: اطلقنا اكثر من خدمة خلال عام ونصف ومستمرين باطفاء الديون بذمة عوائل الشهداء

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان الوزارة اطلقت اكثر من خدمة خلال عام ونصف للفئات المستفيدة من خدماتها، مشيرا الى الاستمرار باطفاء الديون بذمة عوائل الشهداء من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية، جاء ذلك خلال استقباله ما يقارب 200 مواطناً ، وذلك ضمن برنامج (الوزير يسمعك).

وقال السيد الاسدي ان وزارة العمل هي خدمية بالدرجة الاولى وتعنى بشرائح واسعة من المجتمع خصوصا الفئات الضعيفة وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان الوزارة باشرت في العام الماضي بحملة ميدانية على المناطق الاشد فقرا لشمول الاسر في الاقضية والنواحي والمحافظات بخدمات الوزارة.

واضاف ان الوزارة اطلقت العديد من الخدمات لمستفيديها وذلك وفقا للبرنامج الحكومي الذي اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الفقر متعدد الابعاد، منها اطلاق حصة تموينية مضاعفة للاسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية واطلاق منحة الطلبة لابنائهم، فضلا عن اطلاق حزمة من تخفيض الاجور في الدراسات المسائية وفي الكليات الاهلية لابناء تلك الاسر، الى جانب خدمة الضمان الصحي الذي تجاوز عدد المشمولين بها 400 ألفاً، لافتا الى ان جميع هذه الخدمات هي للتخفيف عن الفئات الهشة والمتعففة في المجتمع.

يذكر ان المقابلات ضمن برنامج (الوزير يسمعك) تكون وفق جدول مُعد من قبل قسم شؤون المواطنين في الوزارة، حسب طبيعة المناشدة، وتكون الاولوية في الاستجابة للحالات الانسانية وطلبات كبار السن، والعاجزين، وذوي الاعاقة، والنساء الارامل، والمطلقات من الفئات التي تعنى برعايتها الوزارة، والعمل على تسوية معاملاتهم.