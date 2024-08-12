2024-08-12 14:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف ممثل الكرد في مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، عمّا اسماها مضامين الورقة البيضاء الخاصة بحقوق ثاني أكبر قومية في مكونات المحافظة.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أبناء القومية الكردية يمثلون 25% من سكان ديالى وهم المكون الثاني بعد العرب ويمثلون جزءً اساسيًا من مجتمعها، لافتا الى ان" كل القوى السياسية متفقة على ضمان حقوق المكون في مؤسسات الدولة سواء كانت امنية او مدنية".

واضاف ان" من مضامين الورقة البيضاء المتفق عليها هو اناطة منصب امين مجلس ديالى للكرد مع ضمان ان يكون لهم مشاركة بما لايقل عن 25% من اي مناصب ادارية وحكومية وهو استحقاق بالاضافة الى تبوء وحدات ادارية في مقدمتها خانقين، مؤكدا بأن الصورة ستتضح أكبر خلال الأسبوع المقبل مع بدء تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

واشار المهداوي الى ان" الشراكة تعني بان الجميع سيتحمل الأخطاء ان حصلت وليس حزبًا او قبيلة او مكون، لافتا الى ان الكرد يسعون فعلا الى خلق بيئة مستقرة في محافظة عانت الكثير من الأزمات والاستقرار السياسي هو البداية الصحيحة".