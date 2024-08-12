انتحار موظف والعثور على جثة رجل واعتقال عصابة "نساء" في بغداد

2024-08-12 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار شاب برمي نفسه في نهر دجلة،فيما تم العثور على جثة رجل متوفي وسط العاصمة، كما ألقت القوات الأمنية القبض علىعصابة نساء مختصة بـ"النشل" في المناطق التجارية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً في شركة توزيع المنتجات النفطية تولد2002، أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان في منطقة العطيفية، وفارقالحياة غرقاً في مياه نهر دجلة".

وأضافأن "الشرطة النهرية انتشلت جثته من النهر وتم نقلها إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشارإلى أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل متوفى بالقرب من خزان الماء في منطقةالباب الشرقي وسط بغداد، وتم رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطبالعدلي للكشف عليها".

منجانب، ذكر المصدر أن مفارز مديرية مكافحة الإجرام في مكتب الأعظمية، ألقت القبضعلى ثلاث متهمات لقيامهن بعدة عمليات نشل للمتبضعات في منطقة الأعظمية، مشيراً إلىأنه تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهن وفق أحكامالمادة 446 من قانون العقوبات لينلن جزاءهن العادل.