وزير التربية يصدر عددا من التوجيهات العاجلة بخصوص الأبنية المدرسية في الرصافة الثالثة

2024-08-12 15:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، عددا من التوجيهات العاجلة بخصوص الأبنية المدرسية في الرصافة الثالثة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الجبوري تفقد مبنى المديرية العامة للتربية في الرصافة الثالثة والتقى المدير العام حسين العبودي ومعاونيه ومسؤول شعبة الأبنية المدرسية، فيما بحث معهم آخر ما وصلت اليه الملاكات الهندسية من مراحل تأهيل وترميم المدارس".

وأضاف ان "الوزير الجبوري وجه بالشروع في تشييد المجمع التربوي المخصص من قبل رئيس الوزراء لبناء مدرستين وروضة"، مبينا انه "أوصى المسؤولين بالنزول الميداني والوقوف على احتياجات الإدارات المدرسية ولقاء المواطنين للاستماع الى مشاكلهم ووضع المعالجات والحلول الملائمة لكل حالة مع إعطاء الجانب الإنساني أولوية الاستجابة".