بعد تغطية "بغداد اليوم".. حكومة البصرة تدرج مشروع الخدمات لمقاطعة يسكنها أكثر من 5 الاف شخص

2024-08-12 15:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن مجلس البصرة، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، عن ادراجه مشروع خدمات متكامل لمقاطعة 651 لموظفي الأسمدة والكهرباء في المحافظة، فيما أكد الاتفاق مع المحافظ اسعد العيداني لشمولها بخدمات البنى التحتية.

وقال القيادي في تحالف تصميم ورئيس اللجنة المالية بمجلس المحافظة شكر محمود لمراسل "بغداد اليوم" في البصرة، ان المجلس استجاب لتظاهرة المواطنين من مالكي مقاطعة 651 وتم الاتفاق مع المحافظ اسعد العيداني لإدراجها ضمن المشاريع، لافتا الى ان "المحافظ وفى بوعده السابق بإدراج المقاطعة ضمن خدمات 2024، حيث أن المجلس سيشرع بقراءة الموازنة قراءة ثانية بعدها يتم المضي بالتصويت عليها".

وكان العشرات من مالكي مقاطعة 651 والتي وزعت سابقا لموظفي الكهرباء والاسمدة في البصرة قد تظاهروا يوم امس امام مجلس محافظة البصرة للمطالبة بإدخال خدمات البنى التحتية لمنطقتهم مبينين عبر "بغداد اليوم" بان تظاهراتهم ستستمر لحين ادراج المقاطعة بالخطة.