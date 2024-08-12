2024-08-12 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

رد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على ببيان مشترك لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت فيه إيران إلى تجنب شن هجمات على إسرائيل، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ويهدد فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن، وضرورة وقف القتال فوراً وإطلاق سراح جميع الرهائن […]

ظهرت المقالة الصدر يرد على بيان كبار دول أوروبا لوقف القتال في غزة: أكذوبة ومغالطة ليس إلا أولاً على ايشان.