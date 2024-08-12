2024-08-12 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في مدينة أربيل وضواحيها بإقليم كردستان، ينتظر سكان أحياء عدة بفارغ الصبر صهاريج مياه لتعبئة خزاناتهم الفارغة، على وقع أزمة شحّ مياه تتكرر منذ سنوات خلال فصل الصيف. ويقول بابير، وهو رجل تجاوز الـ 80 من عمره في ضاحية دارتو: “لا يوجد ما هو أسوأ من عدم توافر المياه خلال الصيف، ولا حياة من […]

ظهرت المقالة أزمة المياه في أربيل تتفاقم.. الأهالي يعتمدون على صهاريج لملء خزاناتهم والآبار تشكو الجفاف أولاً على ايشان.