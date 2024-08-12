2024-08-12 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ألزمت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إدارةنادي الزوراء الرياضي بدفع مستحقات اللاعب السابق في فريقها الكروي سعد عبدالأمير.

وذكرتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبلاللاعب سعد عبد الأمير، وبعد استدعاء طرفي القضية حضر الممثل القانوني للاعب سعدعبد الأمير، ودونت إفادته، وتخلف ممثل نادي الزوراء عن الحضور رغم استدعائه وتبليغهلثلاث مراتٍ متتالية.

وقررتاللجنة إلزام نادي الزوراء الرياضي بدفع مبلغ قدره 89 مليوناً و750 ألف دينار،والتي تمثل مستحقات اللاعب سعد عبد الأمير بموجب العقدين المشار إليهما في أوراقالدعوى.

وأكدتأن العقدين الموقعين بين الطرفين لا يجيزان للطرف الأول خصم أي نسبة من عقداللاعب، وما أشارت إليه المادة السابعة من العقدين المذكورين تحدثت عن حالةالاستغناء عن خدمات الطرف الثاني، ولم تشر إلى إمكانية خصم أي نسبة من مبلغ العقد.