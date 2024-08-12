تأكيدات رسمية.. المكاتب الاقتصادية تستفحل في الموصل

2024-08-12 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير بلدية الموصل، عبد الستار الحبو، يوم الاثنين، وجود ضغوط تمارسها جهات متنفذة ومكاتب اقتصادية خلال المزايدات التي تعلنها البلدية، لكنه أشار إلى أن وجوده على رأس البلدية منع تلك التدخلات وأوقفها.

وقال الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "المزايدات التي تعلن في البلدية تبث بشكل مباشر على الهواء حيث أن البلدية الدائرة الوحيدة في العراق التي تقوم بذلك تجنبا لأي شبهات أو خروقات".

وأضاف أن "البلدية تعتمد في المزايدات والمناقصات على النصوص القانونية التي تؤكد أن من حق جميع العراقيين الدخول والمشاركة فيها دون تمييز، كما أن البلدية لا دخل لها بالانتماء السياسي للمشاركين في المزايدات، ولذلك فإن جميع المشاركين يخضعون للقانون ولا يوجد أي تفرقة بينهم".

ولفت الحبو، إلى أن "الضغوطات من الممكن أن تمارس خلال المزايدات من قبل مكاتب اقتصادية أو جهات سياسية ومسلحة ولكنه لا يسمح بأي شكل من الأشكال لتلك الضغوطات ان تؤثر على سير المزايدات في البلدية".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عن نينوى شيروان الدوبرداني، "هيمنة" الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية على المزايدات التي تجري في مؤسسات الدولة بمحافظة نينوى.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل المسلحة باتت تسيطر على أغلب المزايدات والمناقصات التي تجري في مدينة الموصل بمساعدة من بعض الأشخاص المحسوبين على الموصل"، مشددا على أن تلك الفصائل "كانت وما تزال تستولي على الأراضي والمشاريع الاستثمارية في نينوى".