أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

2024-08-12 16:36:02 - المصدر: واع

متابعة- واعخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ بداية العام توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 135 ألف برميل يوميا، وبواقع 65 ألف برميل في اليوم للعام المقبل.وبناء على توقعات أوبك فإن مقدار نمو الطلب على الذهب الأسود سيكون في 2024 عند 2.1 مليون برميل يوميا إلى 104.32 مليون برميل يوميا.وفي العام المقبل 2025 من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا إلى 106.11 مليون برميل يوميا.وأوضحت المنظمة، في تقريرها لشهر آب الجاري، أن خفض التوقعات يرجع إلى بيانات راهنة عن سوق النفط في الربع الأول وجزئيا في الربع الثاني من 2024، فضلا عن تخفيف التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين خلال العام الجاري.وفي الوقت نفسه أبقت أوبك على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من دول خارج مجموعة أوبك+، وتتوقع المنظمة في العام 2024 نمو الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 53 مليون برميل يوميا، وفي العام 2025 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا إلى 54.1 مليون برميل يومياً.وفيما يتعلق بإنتاج مجموعة أوبك+، أشار تقرير منظمة أوبك إلى أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+، باستثناء ليبيا وإيران وفنزويلا المعفاة من التخفيضات، زادت إنتاجها مقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 35.609 مليون برميل يوميا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار جميع تخفيضات الإنتاج الطوعية.