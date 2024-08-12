البارتي منزعج من "جلسة الرشيد": انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس "غير قانوني"

2024-08-12 16:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بأنه "غير قانوني".

وقال الحزب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حل مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك استثنائي والحل يجب أن يكون استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة".

وأضاف، انه" ضمن إطار تلك الجهود، عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني، وفي اللقاء الأخير مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتاريخ 4 آب 2024 وبحضور ممثلي العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون على أساس ضمان حقوق جميع المكونات في كركوك، وضمن إطار التوافق الوطني وينبغي عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي بارزاني، هو تعيين محافظ محايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة".

وصوت مجلس محافظة كركوك، يوم السبت (10 آب 2024) على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك.

وقال مصدر مطلع إن "مجلس كركوك عقد جلسته بتسعة أعضاء في فندق الرشيد ببغداد لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه".

وأضاف أن "المجلس صوت على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك وابراهيم التميم نائباً ثانياً له"، مبيناً أنه "تم تعيين انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس".

وتمت عملية التصويت دون حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية والتحالف العربي في كركوك بحسب مصدر سياسي.

يشار الى أنه طوال الفترة الماضية لم تنجح الكتل السياسية الفائزة في كركوك من تشكيل الحكومة المحلية الا أن المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء أدت الى انهاء الانسداد السياسي في المحافظة.