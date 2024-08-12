ويليامز ينهي الجدل حول انتقاله لبرشلونة

2024-08-12 16:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأنهى مهاجم فريق أتلتيك بيلباو الإسباني لكرة القدم، نيكو ويليامز، الجدل الدائر حول انتقاله المحتمل إلى صفوف نادي برشلونة خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية.وأبدى النادي الكتالوني اهتمامه بضم نيكو ويليامز هذا الصيف، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي (58 مليون يورو)، إلا أن الصفقة تواجه تعقيدا كبيرا وسط رغبة ناديه واللاعب نفسه في البقاء.ونشر نادي أتلتيك بلباو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (X) فيديو لمهاجمه نيكو ويليامز وهو يحصل على قميص رقم 10.وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن نشر بيلباو مقطع فيديو للحظة حصول اللاعب على قميص برقمه الجديد (10) بمثابة إعلان عن بقاء النجم الإسباني بالفريق الباسكي للموسم المقبل.وقرر نيكو تغيير رقم قميصه مع بيلباو بداية من الموسم الجديد من 11 إلى 10، الذي كان يحمله إيكر مونياين، بعد مغادرته النادي بنهاية الموسم الماضي.وعاد بيلباو لينشر فيديو جديد، قال فيه ويليامز: "لقد طلبت الرقم من موني، الحقيقة أنني فخور جدا بقدرتي على ارتداء هذا الرقم وصنع التاريخ مثله".ويعد القميص رقم 10 هو قميص رمزي للغاية في عالم كرة القدم، حيث دائما يرتبط أفضل اللاعبين بارتدائه في الفرق المختلفة عبر العالم.يذكر أن نيكو ويليامز توج مع منتخب إسبانيا المتوج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.