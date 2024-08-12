وزير التربية: طموحي ان يكون العام الدراسي الجديد استثنائيا

2024-08-12 17:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





أعرب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عن أمله وطموحاته الوزارية بأن يكون هذا العام استثنائيا على جميع الأصعدة بالتعاون مع الحكومة المحلية في بغداد وذلك خلال لقاء جمع بين الجبوري وأعضاء مجلس المحافظة في الوزارة ظهر اليوم .





بيان للتربية أوضح ان الاجتماع ركز على تكثيف واستنفار الطاقات للنهوض بواقع الملف التربوي لمدارس الأطراف والخطة الموضوعة لتشييد الأراضي المخصصة للتربية في العاصمة إضافة الى تحديد موعد لاجتماع موسع يضم كل من مجلس ومحافظة بغداد في القريب العاجل لوضع الاولويات قبل إنطلاق العام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥