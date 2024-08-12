تغريم الزوراء نحو 90 مليون دينار

2024-08-12 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، تغريم نادي الزوراء، 89 مليون دينار لصالح اللاعب سعد عبد الأمير.

وأشارت لجنة الاستئناف، عبر بيان رسمي، تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل سعد عبد الأمير.

وتابعت "بعد استدعاء طرفي القضية، حضر الممثل القانوني للاعب ودونت إفادته، وتخلف ممثل الزوراء عن الحضور رغم استدعائه 3 مرات متتالية".

وأوضحت اللجنة أنها قررت تعديل قرار لجنة شئون اللاعبين، وإلزام الزوراء بدفع 89 مليونا و750 ألف دينار، والتي تمثل مستحقات سعد عبد الأمير.

وأتمت اللجنة بيانها، بالتنويه إلى أن العقدين الموقعين بين الطرفين لا يجيزان للطرف الأول، خصم أي نسبة من عقد اللاعب، وما أشارت إليه المادة السابعة من العقدين المذكورين تحدثت عن حالة الاستغناء عن خدمات الطرف الثاني، ولم تشر إلى إمكانية خصم أي نسبة من مبلغ العقد.

وكان سعد عبد الأمير قد انضم للزوراء في أغسطس/آب 2021 قادمًا من الشرطة، قبل رحيله في صيف 2023 لصفوف القوة الجوية.



