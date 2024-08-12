الانضباط تحرم عضوا في الهيئة العامة لرابطة حكام نينوى من ممارسة أي نشاط رياضي

2024-08-12 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، حرمان عضو الهيئة العامة لرابطة حكام نينوى عبد الرحيم عبد الستار من ممارسة أي نشاط رياضي.

وذكرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "اجتمعت، في مقرِّ الاتحادِ، لمناقشةِ التجاوزات التي صدرت من قبل (عبد الرحيم عبد الستار) عضو الهيئة العامة لرابطةِ الحكام في الاتحادِ الفرعيّ (نينوى) بحقِّ نائبي وأغلب أعضاء المكتب التنفيذيّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، والتي نشرها على صفحته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ (واتساب)، ومضمونها النيل والتهجم على أعضاء المكتبِ التنفيذيّ والطعن بعملهم ضمن الاتحادِ".

وأضافت، أنها "استدعت المشكو منه واستمعت إلى إفادته المثبتة في أوراق الشكوى والتي ذكرَ فيها ((إني أعطيت رأيي الشخصي ولم أتجاوز أو أشتم أي شخص في الاتحاد، وإذا كان كلامي فيه إساءة فإني أقدم اعتذاري للاتحاد العراقي))".

وأشارت الى انه "كما حضر أمامها أعضاءُ المكتب التنفيذيّ كل من (كوفند ملا عبد الخالق) و(محمد ناصر) و(رحيم لفتة) و(خلف (جلال)، وطلبوا الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق (عبد الرحيم عبد الستار)".

وقررت اللجنة، وفقا للبيان، "حرمان (عبد الرحيم عبد الستار محمد) لمدة سنةٍ ونصف السنة من العمل والمشاركة في أي نشاطٍ رياضيّ استناداً لأحكام المادة 2/1/68 وبدلالةِ المادة 37 من لائحةِ الانضباط".