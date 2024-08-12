2024-08-12 17:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تمكن جهاز المخابرات العراقي من إعادة أيزيديتين اختطفتا على يد عصابات داعش الإرهابية، بعد تنسيق الجهاز مع الجانب السوري. وذكر رسول في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “من خلال جمع المعلومات والمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وبعد اخذ […]

ظهرت المقالة جهاز المخابرات العراقي يعيد إيزيدتين مختطفتين في سوريا أولاً على ايشان.