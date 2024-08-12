2024-08-12 17:48:06 - المصدر: منصة إيشان

قال معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو، إن الأرض تتأثر بعاصفة مغناطيسية قوية اليوم الاثنين، تُحدث خللاً في أنظمة الطاقة، وتؤثر على عمل منظومات الاتصال والملاحة. وجاء في بيان صادر عن المعهد: “رصد العلماء في معهدنا اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض، ووصلت شدة العاصفة المغناطيسية التي تؤثر على كوكبنا إلى المستوى القوي G3”. وأضاف البيان:”العاصفة من […]

ظهرت المقالة عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وتسبّب خللاً في الطاقة والاتصالات أولاً على ايشان.